Wouter Vandenhaute in kleedkamer van RSCA na duel op Club Brugge

Het puntje dat RSC Anderlecht op Jan Breydel plukte doet wel een beetje deugd na een week vol extra-sportieve crisis.

Na het gelijkspel trok de niet-uitvoerende voorzitter Wouter Vandenhaute naar de kleedkamer van RSC Anderlecht.

Tot een gesprek kwam het echter niet met de spelers. Gewoon even het kopje laten zien moet de bedoeling van Vandenhaute geweest zijn.

Het punt is iets voor Riemer en co, maar met matchen tegen Seraing en Zulte Waregem in het vooruitzicht wordt toch best zes op zes gepakt.