🎥 Dries Mertens krult Galatasaray naar de kwartfinales in de Turkse beker

Dries Mertens heeft nog eens toegeslagen. In de Turkse beker trapte hij Galatasaray naar de kwartfinales.

In de 1/8-finales van de Turkse beker speelde Galatasaray op bezoek bij Alanyaspor. Nelsson bracht de uitploeg na een kwartier op voorsprong.

Enkele minuten voor de rust was het tijd voor Dries Mertens. Hij kwam naar binnen en krulde de bal in de verste winkelhaak.

Dat was uiteindelijk nog een belangrijke goal, want in de 2e helft maakte Cavaleiro nog de aansluitingstreffer. Waar het ook bij bleef. Zo plaatste Galatasaray zich voor de kwartfinales van de beker.