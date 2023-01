Nieuwe spits van KV Oostende heeft één groot voordeel: "Ben degradatievoetbal gewoon"

Ivan Durdov is de naam van de nieuwe aanvaller van KV Oostende. Hij kwam over van het Sloveense Domzale en moet mee helpen om de Oostendse doelpuntenproductie omhoog te krijgen. Te beginnen woensdag tegen Antwerp.

Nog geen jaar geleden nog actief in de Kroatische tweede klasse, nu aan de vooravond van zijn debuut in de Belgische eerste klasse.

“Klopt, toen ik zes maanden geleden de overstap maakte naar Domzale, in de Sloveense eerste klasse, was het de bedoeling om er minimaal mijn seizoen uit te doen. Maar kijk, toen de KVO-trein voorbij kwam, was het duidelijk dat dit een unieke opportuniteit was. De Belgische competitie staat hoog aangeschreven en is de ideale opstap naar de top vijf-competities. Ik ben dan ook blij dat Domzale mee werkte aan deze transfer.”

KVO scoort moeilijk, jij bent een aanvaller. Er zal dus wel wat druk op jouw schouders komen te liggen. “Ach, daar lig ik niet wakker van. Ik kan enkel maar m’n best doen en dan zien we wel hé. Ik ben me bewust van mijn kwaliteiten. Ik ben present in de box en scoor vrij makkelijk. Daarnaast ben ik vrij snel voor mijn lengte (1.95m). Ik wil m’n ploegmaats zo goed mogelijk kunnen helpen om snel weg te geraken uit de gevarenzone.”

“Degradatievoetbal is mij trouwens niet vreemd. In het seizoen 2021-2022 was het ook knokken met Orijent, maar behaalden we uiteindelijk nipt het behoud. OK, de Kroatische tweede klasse is de Belgische eerste klasse niet, maar de druk is gelijkaardig. Het staat allemaal dicht op elkaar onderin. Onze twee thuismatchen winnen en de situatie ziet er al veel beter uit.”