'Oud-jeugdspeler van Anderlecht Jakub Kiwior op de lijst van een Duitse topclub'

Jakub Kiwior die met Polen op het WK in Qatar schitterde, staat in de belangstelling van een grote Duitse club. Kiwior werd ooit nog op Neerpede doorgestuurd.

Na een zeer goed WK, waarin hij tegen Frankrijk bij de laatste 8 als starter speelde, werd de 22-jarige Jakub Kiwior al snel genoemd bij Napoli. De full-back van La Spezia werd opgeleid bij Neerpede, maar de coaches van de club (met name Jean Kindermans) waren destijds niet overtuigd van zijn kwaliteiten.

Nu meldt Foot Mercato dat Borussia Dortmund geïnteresseerd is in Kiwior. De Duitse club biedt naar verluidt 22 miljoen euro aan La Spezia die de luxe zou hebben het aanbod deze winter te weigeren. Het valt nog af te wachten of er een hoger bod op tafel komt bij de club uit de Serie A.