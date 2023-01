Supportersfederatie Lierse K. roept op tot boycot van duel midden in de week

Op woensdag 1 februari moet Lierse Kempenzonen om 18.30 uur spelen op bezoek bij Club NXT.

De wedstrijd wordt om 18.30 uur afgetrapt in de Challenger Pro League, maar bovendien is er ook nog eens een combiregeling geldig. De supportersfederatie riep al op om de wedstrijd die in Roeselare afgewerkt wordt te negeren.

90 procent van de supportersclubs zou al achter de boycot staan, maar men hoopt tot volledige unanimiteit te komen. “Het is gewoon nodig om ons te laten horen”, zegt voorzitter Joeri Van Genechten aan Gazet van Antwerpen.

“Hoeveel supporters zijn bij machte om zo vroeg in Roeselare te staan op een gewone werkdag? Dan spreek ik nog niet eens over de omstandigheden in het verkeer. Quasi alle clubs zijn bereid de boycot te volgen, maar we hopen iedereen over de streep te trekken. Dit in het belang van alle fans.”

Morgen doet Antwerp alvast hetzelfde in de Jupiler Pro League. Zij spelen dan om 18.30 uur in Oostende.