Schreuder is kritisch voor zichzelf: "Ik had naar hem toe moeten gaan"

Nadat Alfred Schreuder aankwam bij Ajax kreeg Daley Blind almaar minder speeltijd. Uiteindelijk werd de ervaren verdediger naar de uitgang begeleid. En daar heeft Schreuder toch spijt van...

Sinds het duel met FC Emmen op 12 november van vorig jaar hadden de twee geen contact meer. Blind was niet meer welkom op de trainingen van Schreuder. "Spelers die niet meer bij Ajax willen spelen of een transfer willen maken, hoef ik niet meer op de training te hebben. Alle focus moet op Ajax liggen", klinkt het in De Telegraaf.

Toch kwam Blind nog eens lang. "Ik neem het mezelf kwalijk dat ik op De Toekomst niet naar beneden ben gegaan toen Daley daar was om gedag te zeggen. We zaten in vergadering en wisten niet zeker of hij kwam. Vervolgens was hij er wel. Als ik dan kritisch op mezelf ben, had ik zeker naar hem toe moeten gaan."