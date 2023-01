Hugo Siquet : "Anderlecht kwam aankloppen, maar daar kon ik niet op ingaan"

De voormalig Standard-speler begon aan zijn eerste wedstrijd in de kleuren van Cercle Brugge. Hij kwam direct met verrassend nieuws over zijn transfer.

Terug in de Jupiler Pro League na een jaar op de bank en op de tribunes van Fribourg, stond Hugo Siquet in de basis tegen Union Saint-Gilloise, deze woensdagavond. Gevraagd naar zijn keuze voor het Venetië van het Noorden, gaf de verdediger toe deze winter veel aanbiedingen te hebben gekregen, waaronder één … van Sporting Anderlecht.

"Gezien mijn verleden bij Standard kon ik niet op dat aanbod ingaan. Sint-Truiden was ook in het vizier gekomen. Ook andere clubs informeerden, met name in Frankrijk, Nederland en Spanje. Gezien mijn situatie en Euro U21 deze zomer, kon ik dat niet. "Ik kan niet anderhalf jaar zonder wedstrijden blijven. Ik wilde absoluut een oplossing vinden om te spelen en speeltijd te hebben. Ik ben erg blij met mijn integratie hier en ik ben verheugd dat ik minuten kan verzamelen. Ik ben ervan overtuigd dat ik de juiste keuze heb gemaakt."

De 20-jarige was al erg prominent op zijn rechterflank maar werd vervangen bij de rust "Het is geen fysiek probleem. Het is mijn eerste wedstrijd sinds lange tijd en ik wist dat ik niet de hele wedstrijd kon spelen. Of ik verrast was om te starten? Ja en nee. Mijn situatie was niet duidelijk, maar toen ik zag hoe graag Cercle mij wou inlijven dan nam dit alle twijfel weg", sloot Siquet af.