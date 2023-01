Lionel Messi met Argentinië en Kylian Mbappé met Frankrijk zorgen voor een nieuw record

Ploeggenoten bij hun club, maar tegenstanders in de afgelopen finale van het WK. De FIFA heeft de cijfers bekendgemaakt van het afgelopen WK. Beide wereldsterren stuwen deze naar nieuwe records.

Nooit keken meer mensen naar de finale van het WK als in 2022. De wedstrijd was een spektakelstuk en dit hebben 1,5 miljard mensen gezien. Dit zijn er 380 miljoen meer dan in 2018. In 2014 keken juist geen één miljard mensen naar de finale.

Volgens de FIFA kwamen 5 miljard mensen via de media in contact met het WK. Sociale media wordt een steeds maar groter nieuwsmedium en dit was duidelijk af te leiden uit de cijfers. Er waren 93,6 miljoen posts over het WK. Deze hadden een bereik van 262 miljard en er werden 5,95 interacties mee aangegaan.

Er zouden 1 miljoen mensen zijn afgezakt naar Qatar om de wedstrijden bij te wonen en te genieten van de sfeer in het land.