Yannick Carrasco ziet transfer naar FC Barcelona door de vingers glippen

Even leek het erop dat Yannick Carrasco naar Barcelona zou verhuizen, maar deze deal valt in het water.

Volgens de Franstalige journalist Sacha Tavolieri is de transferdeal tussen Barcelona en Atlético Madrid met Yannick Carrasco en Memphis Depay afgesprongen. Barcelona wou graag een ruil voorstellen met beide spelers in de hoofdrol, maar Atlético hield het been stijf. Ze willen wel Depay, maar de Rode Duivel mag niet vertrekken.

Nu zou Barcelona akkoord gaaan met 3 miljoen voor Depay zonder Carrasco die in de omgekeerde richting gaat.