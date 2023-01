Chelsea tast nog eens diep in de buidel en bereikt princiepsakkoord met PSV over overstap van 20-jarige Madueke

Weinig limieten als het gaat om talenten voor de toekomst, denken ze bij Chelsea. PSV hoort de kassa rinkelen bij de overstap van Noni Madueke.

Die is nakend, want verschillende media melden dat Chelsea en PSV een princiepsakkoord hebben bereikt. Ook een woordvoerder van de Eindhovense club heeft bevestigd dat alle partijen eruit zijn. Binnenkort kan Chelsea Madueke dus officieel voorstellen.

De 20-jarige flankspeler geldt als een groot talent, maar blessures hinderden hem de voorbije jaren. Dat houdt Chelsea niet tegen om een bedrag op tafel te leggen tussen de 35 en 40 miljoen euro. De Londense topclub spendeerde recent al miljoenen aan verschillende transfers die ook op lange termijn moeten renderen.

Na Gakpo casht PSV opnieuw

Bij PSV is het dan weer de tweede maal op korte tijd dat er miljoenen geïnd kunnen worden, na de transfer van Gakpo naar Liverpool. Die bracht de Nederlandse club 50 miljoen euro op. Madueke had nog een contract bij PSV tot de zomer van 2025, maar een vertrek deze winter staat dus in de sterren geschreven.