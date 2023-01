OFFICIEEL KAS Eupen leent verdediger uit aan Tsjechische club

Verdediger Jan Kral van KAS Eupen trekt tot het einde van het seizoen naar Tsjechië.

Kral zal er voor eersteklasser FK Jablonec gaan spelen, zo meldt de club uit de Oostkantons op zijn webiste.

FK Jablonec staat momenteel 14e in de Fortuna Liga en vecht om in de hoogste divisie van het land te blijven. Jan Král is geboren in Tsjechië en kwam in de zomer van 2022 bij KAS Eupen.

Hij staat nog tot 30 juni 2025 onder contract bij Eupen. In het kampioenschap en de beker werd de 23-jarige verdediger in totaal 8 keer gebruikt.