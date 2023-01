Spektakel zoals dat verwacht werd: Ronaldo scoort twee keer bij debuut in Saoedi-Arabië, ook Messi op scorebord

Komt dat zien! Ronaldo en Messi op één voetbalveld. Niet in de strijd om een Champions League, wel in een galamatch in Saoedi-Arabië.

Nog voor de transfer van Cristiano Ronaldo naar Al-Nassr bekendgeraakte, had de Saoedische club al een vriendschappelijke wedstrijd geregeld tegen het sterrenelftal van PSG geregeld. Kortom: het debuut van Ronaldo in het Midden-Oosten zou zich in aanwezigheid van Lionel Messi afspelen. Alsof het zou moest zijn. Al was het eigenlijk PSG tegen Riyad All-Stars, want langs Saoedische zijde deden ook spelers van Al-Hilal mee.

Was het van in het begin de grote Ronaldo-show? Neen, want na enkele minuten trapte zijn eeuwige rivaal al een bal tegen de netten. Het begin van een spektakel zoals dat een galamatch betaamt. Ronaldo maakte gelijk van op de stip: dat zal voor de Portugees al beter aangevoeld hebben. Zelfs een rode kaart kreeg het publiek te zien: Bernat mocht vroegtijdig gaan douchen.

Met de 1-2 van Marquinhos en een penaltymisser van Neymar was er geen moment tijd om de ogen te sluiten. Daarna nog een keertje Ronaldo-time, eerst met een kopbal tegen de paal en in de herneming met de 2-2. Ook na de pauze werd nog naar hartelust gescoord: Ramos met de 2-3, Jang met de 3-3. Via Mbappé (strafschop) en Ekitike liep PSG uit naar 3-5. Talisca milderde nog tot 4-5. De man van de match-trofee was voor... Ronaldo.