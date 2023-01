'Ferran Jutglà staat voor mogelijks Italiaans vertrek, Victor Barbera moet hem in de zomer opvolgen bij Club Brugge'

Jutglà kwam vorige zomer over van Barcelona B, maar zou na een jaar misschien alweer vertrekken.

Donderdag raakte al bekend dat Club Brugge in polepositie ligt om de Spaanse spits Víctor Barberá (18) in de zomer wil inlijven. De Spanjaard is in de zomer einde contract bij Barcelona Atlètic, ook wel Barça B genoemd.

Club Brugge heeft al wat ervaring met transfers van spelers van Barcelona. In 2011 haalde het al Victor Vázquez die uiteindelijk vijf jaar bleef bij Club Brugge. Vorige zomer haalde Club ook Ferrran Jutglá voor zo'n 5 miljoen euro weg bij Barcelona.

Jutglá kende al een goed seizoen bij Club met in 28 wedstrijden 10 goals en 7 assists. Dat is ook in het buitenland niet onopgemerkt voorbij gegaan en volgens Spaanse media zou Lazio deze zomer Jutglá willen weghalen bij Club. De ene speler van Barcelona zou dus wel eens de andere kunnen aflossen.

Víctor Barberá sustituirá a Ferran Jutglà en el Brujas.

Jutglà se irá a la Lazio traspasado (no pude escuchar si se va ya mismo o en junio)



El Barça cobrará el 10% de la venta de Jutglá por encima de 5 millones. — La portera de Núñez (@porteranunez) January 20, 2023