Noah Ohio (Standard) klaar voor een basisplaats na zijn eerste doelpunt: "Een ongelooflijk gevoel"

De Nederlander had gezegd dat hij dicht bij zijn eerste doelpunt voor Standard was na de Luikse derby, en dat deed hij dinsdag met een mooi krachtig schot tegen Mechelen.

Na goede indrukken te hebben gemaakt tegen STVV en Seraing, scoorde Ohio dinsdag tegen Mechelen zijn eerste doelpunt voor Standard. "Om meerdere redenen een ongelooflijk gevoel! Om een ​​staande ovatie te krijgen van de fans, de dag na mijn verjaardag en in het bijzijn van mijn moeder die voor de tweede keer naar het stadion kwam om me te zien. Maar het belangrijkste was de overwinning" zei hij op een persconferentie.

"Ik ben goed aan het trainen en ik ben klaar om te beginnen. Dus als de coach denkt dat het een goede keuze is, dan ben ik er klaar voor. Het belangrijkste is om na te denken over wat het beste is voor het team", zei de Nederlander die in de zomer overkwam van Leipzig.

Zondag trekt Standard naar Antwerp, waar het net na het WK met 4-0 verloor in de beker. "We gaan er met meer vertrouwen naar toe en we hebben al bewezen dat we ze kunnen verslaan, ook al was het thuis. Ik hoop dat we met de drie punten kunnen terugkeren naar Luik", zegt Ohio nog.