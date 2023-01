Vervanger voor Fabio Silva? Anderlecht ligt in polepositie voor voormalig goalgetter van OHL

Heeft Anderlecht al een vervanger voor Fabio Silva?

Fabio Silva (20) is na een half jaar alweer Anderlecht al weg en trekt meer dan waarschijnlijk naar PSV. Anderlecht heeft vermoedelijk al een vervanger gevonden voor de Portugees.

Anderlecht zou namelijk in polepositie om Thomas Henry (28) van Hellas Verona binnen te halen. Henry speelde tussen januari 2019 en juli 2021 voor OHL en maakte daar in 79 wedstrijden 45 goals en gaf ook 12 assists.

In juli 2021 verkocht OHL de Fransman voor zo'n 5,5 miljoen euro aan Venezia, vorige zomer trok hij voor 5 miljoen euro naar Hellas Verona. Daar scoorde Henry in 16 matchen, maar twee keer en gaf één assists. In de laatste drie matchen kwam hij niet van de bank.

Er zouden ook kapers op de kust zijn voor Henry, want ook Club Brugge en KV Mechelen zouden interesse hebben. Of Anderlecht de spits definitief zou overnemen of huurt is nog niet duidelijk.