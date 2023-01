Virton profiteert van rode kaart bij Dender en geeft zo de rode lantaarn door

Virton is op Dender gaan winnen. Ze profiteerden optimaal van een rode kaart bij de thuisploeg. Dankzij de zege geeft Virton de rode lantaarn in de Challenger Pro League door.

Dender begon uitstekend aan de partij. Atteri trapte een vroege penalty binnen. Virton ging op zoek naar de gelijkmaker. Na een half uur werd een bal van de lijn gekeerd, maar enkele minuten later was het wel prijs voor Virton. Bourdin maakte de gelijkmaker. Virton drukte door en Doué bracht de uitploeg op voorsprong, maar die voorsprong was van korte duur. Nieuwkomer De Bruyn opende zijn rekening bij Dender vanop de stip. 2-2 was de ruststand.

Na de rust hervatte Dender slecht de partij. Myny pakte zijn 2e gele kaart en zo moest Dender nog meer dan een half uur met 10 man verder. Een kwartier later had Virton al een comfortabele voorsprong. Abdallah had 2 keer gescoord.

Toch liet Dender zich niet zomaar opzij zetten. Virton hielp de thuisploeg zelfs nog een handje. Het klungelde enkele minuten voor tijd in de defensie en Hens profiteerde. Dender kreeg opnieuw hoop, maar het bleef 3-4.

In de stand blijft Dender met 18 punten 9e staan. Virton verlaat de laatste plaats en heeft nu 14 punten. Jong Genk is de nieuwe rode lantaarn.