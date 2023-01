Hectische week voor debutant: van medische testen naar debuut op 48 uur, coach en speler analyseren eerste match

Hein Vanhaezebrouck moest ook tegen Charleroi opnieuw puzzelen om zijn ploeg op poten te zetten. En hij koos dan maar meteen voor een nieuwkomer.

Kamil Piatkowski was nog maar een paar dagen in Gent en mocht al meteen in de basis starten tegen Charleroi.

"Wat een week was het. Eerst medische testen, dan een eerste training en een dag later al meteen meespelen. Ik ben trots en blij dat ik de kans kreeg."

Hectische week

"Ik was in het begin wat zenuwachtig, maar ik kwam snel in de wedstrijd. Ik heb vertrouwen, maar het kan nog veel beter."

Ook coach Hein Vanhaezebrouck was niet ontevreden over zijn debutant: "Zijn debuut was best oké. Hij kende nog maar drie namen van de ploeg bij wijze van spreken, want hij is hier een dag en moest meteen starten. Dus heeft hij het goed gedaan. Uiteraard was Kamil wat moe op het einde, dus hebben we hem uit voorzorg eraf gehaald."