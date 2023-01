Nieuwe datum met opvallend uur voor duel Eupen-Genk

Het duel tussen KAS Eupen en KRC Genk moest vorige week vrijdag afgelast worden door de hevige sneeuw.

Door de hevige sneeuwval kon de wedstrijd vorige week vrijdag niet afgewerkt worden. Er is nu een nieuwe datum vastgelegd. De wedstrijd wordt op woensdag 1 februari gespeeld, maar wel om 18;45 uur. Daarvoor hebben ze bij de bond een bijzondere reden. Die avond wordt ook de halve finale in de Croky Cup tussen Union SG en Antwerp afgewerkt, waardoor beide wedstrijden te volgen zijn.

Bij Genk zijn ze niet bepaald tevreden met dit aanvangsuur. "Dit is absoluut geen ideaal tijdstip voor onze supporters om op tijd in Eupen te geraken. Voor de oorspronkelijke wedstrijd stonden ruim 800 supporters klaar om richting Eupen te vertrekken. We hopen alsnog dat zoveel mogelijk fans ook op deze woensdagavond de weg richting de Oostkantons zullen vinden om onze ploeg aan de overwinning te helpen", klinkt het.