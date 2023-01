OFFICIEEL Publiekslieveling terug bij STVV

Eens Kanarie, altijd Kanarie. Stayen is een warme thuis voor haar ex-spelers, zo blijkt. Want na Rocco Reitz keert nu ook Taichi Hara terug.

Hara was vorig seizoen al actief bij STVV. Tijdens zijn eerdere verblijf kwam de doelgerichte spits 29 keer tussen de lijnen en vond hij 8 maal de weg naar de netten. In die periode veroverde de Japanse twintiger bovendien de harten van de Truiense fans.

Niet alleen het supporterslegioen, ook sportief directeur Andre Pinto is tevreden met de transfer. “De eerste ronde boekten we positieve resultaten. Onze ploeg vormt een moeilijk te ontwrichten geheel, dankzij de gedegen organisatie en de werkkracht van iedereen. Met de komst van Hara krijgen we extra scorend vermogend en meer aanvallende mogelijkheden. Taichi kent de coach, de ploegmaats en het spelsysteem, waardoor hij zich snel kan integreren.”

De staf van STVV werkt momenteel hard om de werkvergunning van Hara in orde te krijgen. Zodra deze vergunning verleend is, is de Japanner speelgerechtigd. In afwachting van deze administratieve beslissing traint Hara apart, om zich klaar te stomen voor zijn eerste speelminuten.