Bernd Storck was al vooruit aan het denken: "Heel belangrijk dat Avenatti kan spelen in zespuntenmatch tegen KVO"

Bernd Storck zet zwaar in op de zespuntenmatch tegen KVO. De trainer wil zijn spits Avenatti er in die partij absoluut bij hebben.

De Duitser vond de nederlaag in Mechelen het voorbije weekend wel zonde, al zat hij toch ook al met KVK - KVO in het achterhoofd. Die affiche staat komende zaterdag op het menu. "Het treffen met Oostende is één van de meest belangrijke thuismatchen. Zo'n duels tegen rechtstreekse concurrenten zijn zespuntenmatchen."

"De thuiswedstrijd tegen Oostende is een match zoals die tegen Seraing", volgt er een verwijzing naar de meest recente overwinning van KV Kortrijk in de competitie. "In die optiek heb ik Avenatti ook wat beschermd." Storck zette zijn spits Achter de Kazerne inderdaad op de bank. "Hij stond met vier gele kaarten, op één kaart van een schorsing."

Rechtstreekse concurrenten verslaan

Een invalbeurt kwam er pas in de slotfase. "Ik hoopte om op het einde de uitslag nog te veranderen door hem in te brengen, maar het is heel belangrijk dat hij kan spelen tegen Oostende. De ploegen die achter ons staan in de stand, moeten we verslaan."

Voorts heeft de KVK-coach ook een boodschap voor zijn verdedigers om tegendoelpunten te vermijden. "We moeten onze fouten tot een minumum beperken. Ze moeten leren om in de box naar hun man te kijken, ze kijken te veel enkel naar de bal." Al bij al richt Storck zijn blik wel met optimisme richting de toekomst. "De ploeg gelooft in onze manier van spelen, dat is positief."