Raskin heeft nieuwe club gevonden, maar Standard hoorde nog niets van de Schotten over financiële regeling

Nicolas Raskin, aan de kant gezet bij Standard, heeft zijn nieuwe club te pakken. De middenvelder legde al met succes medische tests af en tekent eerstdaags waarschijnlijk bij de Rangers.

De Rangers beweren wel dat ze nog geen akkoord hebben met Raskin, maar volgens Le Soir heeft hij vrijdag al zijn fysieke tests afgelegd in Londen. Raskin trok naar Londen zonder medeweten van Standard, maar daar was hij niet toe verplicht omdat hij twee dagen vrij had gekregen.

De Schotse club moet wel nog contact opnemen met de Luikenaars om tot een financiële regeling te komen. Daarvoor hebben ze nog tot volgende dinsdag. Raskin is eind dit seizoen einde contract bij de Rouches en waarschijnlijk valt er dus snel een akkoord uit de bus.