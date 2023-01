Coach van Italiaanse eersteklasser verklaart liefde aan Nainggolan: "Normaal heeft hij hier niets te zoeken, maar ik wil hem"

Radja Nainggolan zal niet lang zonder club zitten. In Italië staan er verschillende clubs te trappelen om hem binnen te halen. Waaronder SPAL. De Seria B-club heeft met Daniele De Rossi een grote bewonderaar als coach in huis.

De gewezen wereldkampioen is een fan van de 34-jarige middenvelder. "Normaal heeft Radja niets te zoeken in de Serie B. Hij is uniek en sterk, maar nu zit hij zonder ploeg. Hij brengt zaken met zich mee die anderen zouden afschrikken, maar ik wil juist zo'n speler. Radja heeft een groot hart en ik vertrouw hem", aldus De Rossi, die nog met hem speelde bij AS Roma.

Nainggolan houdt de boot wel af, maar... “Daniele en ik hebben een vriendschap die het voetbal overstijgt", aldus Nainggolan bij de Italiaanse radiozender Kiss Kiss. "Natuurlijk zou ik overwegen om Daniele een handje te helpen. Maar alle puzzelstukken moeten in mekaar passen, want SPAL is niet de enige ploeg die bij mij heeft gepolst. Ik neem alles in overweging. Ik ben een vrije speler en wil een interessant project.”