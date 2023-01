Degradatieklant met goede dynamiek en 7 op 12 tegen Club Brugge: "Dat willen we opnieuw 90 minuten tonen"

Zulte Waregem zit in een goede flow in 2023. Kan dat ook tegen Club Brugge punten opleveren aan de Gaverbeek?

Naar de halve finales in de Beker van België na een zege tegen STVV, 7 op 12 in de competitie en zelfs bij de nederlaag in Genk een goede wedstrijd gespeeld.

"We zitten in een goede dynamiek momenteel", beseft ook Mbaye Leye dat het goed gaat met Essevee. Al zijn ze nog (lang) niet waar ze willen zijn, want nog altijd op een degradatieplaats.

© photonews

Ook Borja Lopez was als invaller van belang voor het team: "Het was een rollercoaster voor mij de voorbije maanden, maar ik probeer mijn steentje bij te dragen. We willen met z'n allen alles blijven geven."

"Op training merk je dat iedereen er wil voor gaan, de invallers vieren ook samen met de basisspelers als we winnen. We hebben een gemeenschappelijk doel, het is de coach die beslist wie er speelt."

Drive

Een gevoel dat ook leeft bij Jelle Vossen: "Iedereen is er klaar voor, het is duidelijk dat we een bredere kern hebben met meer wisselmogelijkheden."

"Nu hebben we een lange trainingsweek. Op zondag willen we er opnieuw staan tegen Club Brugge, we willen opnieuw 90 minuten drive tonen. Dat lukte tegen Anderlecht, maar tegen Westerlo enkel in de tweede helft."