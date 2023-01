Kalmte Simon Mignolet verbaast zelfs eigen familie: "Een van zijn grote sterktes"

Het winnen van de Gouden Schoen is voor Simon Mignolet een mooi moment om met zijn familie te delen. Al zal de doelman ook nu zijn kalme zelve blijven.

Simon Mignolet heeft al wat meegemaakt in het voetbal. Van zijn doorbraak bij STVV naar zijn jaren bij Liverpool tot de lof voor zijn prestaties in 2022 bij Club Brugge. Steevast lijkt Big Si er kalm en nuchter mee om te gaan, wat de omstandigheden ook zijn of welke situatie het betreft.

Hoe komt het dat hij zo stevig in zijn schoenen staat? "Ik kan dat niet echt verklaren", zegt broer Wouter. "Ik denk dat ik al dikwijls de controle verloren zou zijn. Ik vind wel dat iedereen beter wordt van het overbrengen van zijn rust en kalmte naar de rest van de groep. Dat is één van de grote sterktes in zijn carrière."

Trots

"Ik ben zo blij voor hem. Dit is zeker een van onze hoogtepunten", glunderde Jasmien, de echtgenote van Simon, in een reactie bij HLN. "We hebben de uitzending ook opgenomen. Zo kunnen we het allemaal nog eens rustig herbekijken met onze zoontjes als ze wat ouder zijn." Bij ouders Stefaan en Bernadette klonk het logischerwijs in koor: "Wij zijn enorm trots".