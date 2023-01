Recordaantal transfers in 2022 en een totaal transferbedrag van 6 miljard euro

2022 heeft voor enkele transferrecords gezorgd. Nooit waren er zo veel transfers als in 2022, maar het totale transferbedrag was geen absoluut record.

Afgelopen jaar waren er 20 209 voetballers die de overstap naar een andere club maakten. Dat is een stijging met 11 procent tegenover 2021. Dat berekende de FIFA.

Die transfers gebeurden tussen 4770 clubs uit 182 landen. Ook dat is een record. In 2021 ging het nog om 4538 clubs.

Het totale transferbedrag was in 2022 zo'n 6 miljard euro. Dat is 33,5% meer dan in 2021, maar geen absoluut record. In 2019 was het totale bedrag zo'n 6,75 miljard euro. Vooral de Engelse clubs zorgde voor het hoge bedrag. In 2022 gaven ze zo'n 2 miljard euro uit.