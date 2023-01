Wim De Decker en SK Beveren al zeker van plaats bij eerste zes: "We hebben andere doelen dit seizoen"

SK Beveren staat momenteel aan de leiding in de Challenger Pro League.

SK Beveren is na de zege tegen Beerschot vorige zondag zeker van een plaatsje bij de eerste zes in de Challenger Pro League, samen met RWDM. En dat drie speeldagen voor het einde van de reguliere competitie.

Toch is coach Wim De Decker nog niet tevreden na het behalen van een plaats bij die eerste zes. "Met deze groep was dat een evidentie. Uit een plaatsje in de top zes halen we weinig voldoening", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"We hebben andere doelen dit seizoen", zegt De Decker. Hij doelt op het behalen van zoveel mogelijk punten thuis en ook hun voorsprong op de concurrentie voor de play-offs nog vergroten. Zondag gaat SK Beveren op bezoek bij SL16 FC, de tiende in de stand.