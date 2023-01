Johan Boskamp begrijpt Belgische arbitrage niet meer: "Ofwel gemakzucht ofwel totale incompetentie"

De voorbije weken zijn er weer nogal wat controversiële beslissingen geweest van de Belgische scheidsrechters en de VAR. Johan Boskamp heeft het er wat mee gehad.

"Ze lijken hélemaal het noorden kwijt. Volgens mij heeft het met gemakzucht te maken. Ze rekenen op de VAR om de moeilijke knopen door te hakken in hun plaats. Eerlijk gezegd hoop ik maar dat dat de reden is. Het is ofwel gemakzucht, ofwel is het totale incompetentie", zegt hij in HBvL.

De VAR lijkt meer een probleem dan een oplossing te worden zo. “Ik heb de voorbije weken dingen gezien die geen zinnig mens kan verklaren. Die rode kaart voor Koita bijvoorbeeld. Hoe kan je daar in godsnaam rood voor geven? Of Lepoint die geel kreeg voor zijn aanslag op Canak. Als de VAR dat niet ziet, dan kan je het systeem beter opdoeken. Ze zitten met drie man achter hun schermpjes en nóg slaan ze de bal compleet mis. Dan houdt het voor mij op. Ga dan lekker sjoelbakken in plaats van wedstrijden naar de knoppen te helpen.”