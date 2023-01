Mitrovic achterna? Anderlecht toont verregaande belangstelling voor 19-jarige Servische spits

De spits van maar liefst 1m93 bracht vorig seizoen door bij Topola, in de hoogste klasse. Intussen speelde hij al 61 matchen waarin hij 8 keer scoorde en 2 assists gaf. Hij is ook Servisch jeugdinternational en zijn waarde staat bij Transfermarkt op 600.000 euro. Waarschijnlijk zal de transferprijs wel hoger liggen.

Anderlecht heeft dringend een nieuwe spits nodig en deze lijkt in het profiel te passen dat ze zoeken. Ze willen immers meer lengte en kracht vooraan. Topola heeft intussen bevestigd dat er gesprekken lopen met Anderlecht.

Exclusive - Anderlecht are pushing to sign Serbian talent Petar Ratkov.



Personal terms agreed with striker, and the player wants to move. Talks are ongoing with #Anderlecht and TSC Bačka Topola. It is expected that a deal will happen before the window closes 🇷🇸 pic.twitter.com/L3jNwXEnNf