Club Brugge blijft in hetzelfde bedje ziek: "Dat doen ze al het hele seizoen, zelfs op Jan Breydel" en "Als Hoefkens dit ziet ..."

Club Brugge blijft voorlopig ook onder zijn nieuwe coach op drift. Ook tegen Charleroi werd niet gewonnen, een zoveelste ontgoocheling op rij voor de troepen van Scott Parker. Komt het (snel) goed, bijvoorbeeld tegen Zulte Waregem?

3 op 12 is het voor de nieuwe coach van Club Brugge ondertussen. “Stilletjesaan moet je iets meer kunnen laten zien”, vindt Franky Van der Elst in Extra Time. “Vier wedstrijden, veel trainingen toch ook denk ik op die paar weken. Het is gewoon te weinig, en ook het spel in de eerste helft tegen Charleroi was gewoon niet goed genoeg.”

“De tweede helft was zeer aanvaardbaar, maar ik vind wel dat je tegen tien man in het slot er wel moet kunnen overgaan in eigen stadion als Club Brugge zijnde, maar dat zit er op dit moment niet in.”

Versmachten

“Of alles moet veranderd zijn? Neen, maar je mag toch wel iets verwachten na een paar weken”, aldus nog de ex-coryfee van Club Brugge. “Club liet veel te veel toe en dat is al het hele seizoen het geval. Zelfs op Jan Breydel, ze versmachten niemand meer. Te veel stress, zoals Skov Olsen zegt? Daar lijkt het op. Het is aan Parker om dat weg te nemen.”

Ook de andere analisten waren duidelijk. “Als je nu niet weet dat er een nieuwe coach is, zie je dat dan al? Dat is wat zo raar is”, aldus Wesley Sonck. “Exact, je ziet geen verschil”, pikte ook Filip Joos in. “Als Carl Hoefkens nu zit te kijken, dan vraagt hij zich af waarom hij weg moest. Er is niets veranderd.”