'KV Kortrijk heeft persoonlijke overeenkomst met nieuwe verdediger'

KV Kortrijk is nog op zoek naar versterking in de laatste dagen van de wintermercato.

Kortrijk leek bij Daan Foulon uit te komen voor zijn volgende versterking, maar volgens transferjournalist Sacha Tavolieri wordt het Raul Oprut.

De 25-jarige linksachter van FC Hermannstadt zou volgens Tavolieri al een persoonlijke overeenkomst hebben met de West-Vlamingen.

In Kortrijk zou een contract voor 3,5 seizoenen klaarliggen. Kijken nu of de clubs eraan uit geraken. In Hermannstadt heeft Oprut nog een contract voor 2,5 jaar.