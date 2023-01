Servische spits ook op komst bij Anderlecht: enkel nog akkoord met zijn club vinden

U mag u de komende twee dagen nog aan heel wat verwachten bij Anderlecht. Normaal gezien kondigt paars-wit vandaag nog de komst van Harry Toffola als nieuwe linksachter aan. Daarnaast is het ook zo goed als rond met Petar Ratkov, de 19-jarige Servische spits.

Toffolo wisten we u gisteren al te melden. Met Ratkov is er een persoonlijk akkoord bereikt, maar moeten de details nog uitgewerkt worden met zijn club, Topola. In ieder geval zal hij vandaag nog niet aangekondigd worden en zal dat wachten tot morgen zijn. Ratkov wil echter graag weg en zijn transferprijs is redelijk te noemen. Mogelijk zit er zelfs nog een dossier - nog een aanvaller? - in de pijplijn.

Ook op vertrekkers zal het wachten zijn tot morgen. Anderlecht wil financieel nog het onderste uit de kan halen en Jesper Fredberg werkt geduldig aan de dossiers. Wel één tegenslag: Adrien Trebel blesseerde zich in de match tegen Antwerp en mag een transfer zo goed als vergeten. Vooral voor Anderlecht een domper, want een half seizoen loon van Trebel is nog steeds heel veel.