Dante Vanzeir zo goed als zeker naar New York Red Bulls: Lijstje met de meest opvallende voorgangers

Het is nu wel zo goed als zeker: Dante Vanzeir zal Union verlaten en voortaan gaan voetballen in de Verenigde Staten. Zijn medische testen bij New York Red Bulls zitten er op en de spits kan zich dus gaan voorbereiden op de MLS. Een vreemde stap volgens sommigen, maar wie deed het hem voor?

De vermeende transfer van Dante Vanzeir naar New York Red Bulls is nu al dagen groot nieuws. De 24-jarige spits van Union zal dus, als de laatste puntjes op de i worden gezet, vertrekken naar de MLS. Vele voetballiefhebbers snappen deze transfer compleet niet. Ze zeggen dat de Amerikaanse coetbalcompetitie een soort vergeetput is voor voetballers die aan het einde van hun carrière zijn en het niveau in Europa niet meer aankunnen, maar is dat ook zo? Dat de MLS heeft de laatste jaren absoluut stappen vooruit gezet en dat imago is minder en minder ook in lijn met de realiteit. De stad New York trekt ook natuurlijk aan en de club heeft wel wat bekende spelers over de vloer gehad. We maken even een lijstje van de meest bekende voorgangers van Dante Vanzeir.

Photonews

Thierry Henry is ongetwijfeld één van de meest bekende spelers die ooit het shirt van New York Red Bulls gedragen heeft. De Franse voormalige topspits speelde in totaal maar liefst 135 wedstrijden voor de club. Daarin wist hij 52 keer te scoren en deelde hij ook 42 assists uit. De huidige T2 van de Rode Duivels sloot er zijn carrière als voetballer

De Duitse middenvelder Lothar Matthäus sloot ook zijn carrière af bij de New York Red Bulls. Hij speelde er van 2000 tot 2001, toen de club nog onder de naam MetroStars New York door het leven ging. Prijzen pakken deed hij er niet, maar dat de voormalige winnaar van de Ballon d'Or zijn carrière kwam afsluiten in de MLS was al voldoende opmerkelijk.

De Australische international Tim Cahill zal ongetwijfeld ook een belletje doen rinkelen. Als international scoorde hij maar liefst 50 keer, waaronder dit pareltje op het WK 2014 tegen Nederland. Het grootste deel van zijn carrière bracht hij door bij Everton, waar hij in 278 wedstrijden 68 doelpunten maakte. Ook voor New York Red Bulls scoorde hij 16 keer in 72 wedstrijden en hij won er de Supporters' Shield in het seizoen 2012-2013. Momenteel is hij aan de slag in België als bestuurslid bij KAS Eupen.

Een andere oude bekende is de Fransman Youri Djorkaeff. Hij speelde in z'n carrière voor clubs als Monaco, PSG en Inter Milaan. In 2006 sloot hij uiteindelijk z'n carrière af bij de New York Red Bulls. Djorkaeff won met Frankrijk zowel het EK als het WK en heeft verder nog een Europacup II en een UEFA Cup op zijn palmares staan.

© Photonews

Ook vanuit de Jupiler Pro League zijn er best wel wat oude bekenden. De Amerikaan Sacha Kljestan zal van die drie misschien wel de bekendste zijn. Hij pakte drie titels met Anderlecht en vertrok in de winter van 2015 naar New York Red Bulls. Hij won er een Supporters Shield en speelde er in totaal drie jaar. Matt Miazga, die Anderlecht in het seizoen 2020-2021 huurde van Chelsea speelde ooit voor New York Red Bulls. Hij brak er door als jeugdspeler, won er twee keer de Supporters Shield waarna Chelsea hem er in 2016 kwam weghalen voor 4,6 miljoen euro. Ten slotte kan u ook Ibrahim Salou nog kennen. Hij speelde in België voor clubs Turnhout, Kortrijk, Zulte Waregem, Club Brugge en OHL. Tussen 2010 en 2011 speelde hij voor de toekomstige club van Dante Vanzeir. Prijzen won hij er niet en op 20 wedstrijden kon de spits er ook slechts drie keer scoren.