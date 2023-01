DONE DEAL: winger Charleroi na 23 goals en 26 assists onderweg naar het buitenland

23 goals en 26 assists in 143 wedstrijden. In de jaren dat hij voor Charleroi speelde was hij van grote waarde, maar nu is er een einde aan zijn verhaal aan het komen in Henegouwen. Voorlopig dan toch.

Ali Gholizadeh is al sinds 2018 actief voor Charleroi, maar nu staat hij voor een transfer naar Turkije. Kasimpasa zit al een tijdje op hem te azen. Kasimpasa En uit de entourage klinkt het dat de zaak ondertussen beklonken is. Enkele Iraanse topclubs hadden hem ook op de radar staan, maar het wordt Kasimpasa. Alles moet wel rondraken voor het sluiten van de transfermarkt, maar normaal gezien gaat het over een huurdeal met aankoopoptie. De voorbije twee wedstrijden zat Gholizadeh al niet in de selectie.