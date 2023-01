Lionel Messi verontschuldigt zich voor uitspraken na duel met Nederland

Lionel Messi reageerde na de kwartfinale tegen Nederland op het WK bijzonder fel.

Wout Weghorst kreeg aardig wat naar zijn hoofd van Lionel Messi. “Waar kijk je naar, idioot? Hoepel op”, klonk het bij de Argentijn na een wedstrijd vol incidenten.

Bij TyC Sports heeft Messi zich nu min of meer verontschuldigd voor zijn woorden. “Ik was op de hoogte van alle uitspraken van Van Gaal voor de wedstrijd. Sommige ploeggenoten vertelden wat hij gezegd had. Toen het uiteindelijk allemaal voorbij was, vond ik het niet fraai wat ik had gedaan”, klinkt het.

“Dit zijn momenten van grote spanning, veel nervositeit en alles gebeurt heel snel. Je reageert zoals je reageert, maar ik dacht er helemaal niet over na. Het gebeurde. Ik hou er niet van om zo over te komen, maar dit zijn dingen die ook gebeuren.”