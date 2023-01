No deal: Batshuayi haalt zijn neus op voor terugkeer naar Premier League

Met de deadline in aantocht zijn de Engelse staartploegen op zoek naar versterking in de voorlinie.

Eerder plukte hekkensluiter nog Paul Onuachu weg bij Racing Genk in hun strijd voor het behoud in de Premier League. Maar ook de ploeg daar net boven is nog op zoek naar een spits.

En die zoektocht leidde Everton tot bij Michy Batshuayi, geen onbekende naam in de Premier League. De voormalige speler van Chelsea zit nu bij Fenerbahçe waar hij al 10 doelpunten maakte in de Turkste competitie.

En daar zit hij goed want de Rode Duivel ging niet in op het aanbod van Everton om terug te keren naar de Premier League. Volgens The Athletic-journalist David Ornstein zou Batshuayi geweigerd hebben omdat hij een goede relatie heeft met trainer Jorge Jesus en aan een goed project bezig is in Turkije. Fenerbahce staat momenteel op de tweede plaats in Turkije, 4 punten achter het Galatasaray van Dries Mertens.