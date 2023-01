OFFICIEEL: Leicester City geeft zusterclub OH Leuven spits voor een half seizoen

Marc Brys heeft er nog een optie in de spits bij. De Ghanese aanvaller Nathan Opoku wordt voor een half jaar gehuurd van zusterclub Leicester City.

De 21-jarige spits startte zijn carrière bij FDM Field Masters Football Club in Ghana. Hij speelde nog samen met Kamal Sowah, een jeugdvriend. Vervolgens maakte hij de stap naar Amerika waar hij in het Amerikaanse ‘college’ voetbal speelde. Hij won de titel met Syracuse University en werd uitgeroepen tot MVP (Most Valuable Player). Hij wordt opgepikt door Leicester City FC dat hem meteen uitleent aan OH Leuven. Opoku is speelgerechtigd zodra de arbeidsvergunning in orde is.

Coach Marc Brys is blij dat hij Opoku aan zijn kern mag toevoegen. “Opoku is een jonge, talentvolle aanvaller die mooie dingen liet zien in Amerika en nu hetzelfde wil doen in Europa. Hij is gretig en leergierig en beschikt over een goed passing game en schot.”