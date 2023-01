OFFICIEEL: Straffe transfer voor SK Beveren: Kameroens international moet Mbokani gaan bijstaan

SK Beveren heeft nog een heel straffe transfer gerealiseerd. Het haalde op de laatste transferdag Jerôme Mbekeli. De 24-jarige Kameroense international was nog actief op het WK in Qatar en tekende voor anderhalf seizoen met optie.

Jerome Ngom Mbekeli verliet in 2018 Kameroen om in Europa bij het Tsjechische Vyskov aan de slag te gaan. De Tsjechen leenden Mbekeli in 2019 en 2020 echter meermaals uit aan enkele Amerikaanse teams. In 2021 keerde de aanvaller terug naar zijn geboorteland om er zijn carrière te herlanceren. Eerst kwam hij uit voor Apejes FC, vervolgens voor Colombe Sportive.

Mbekeli’s prima prestaties bleven niet onopgemerkt. In aanloop naar het WK in Qatar mocht de aanvaller debuteren bij de nationale ploeg. Op het WK liet hij opnieuw van zich horen. In het slot van de partij tegen Brazilië maakte hij als invaller het verschil door een perfecte assist af te leveren. Hierdoor versloegen De ‘Ontembare Leeuwen’ de Brazilianen met het kleinste verschil. Ondanks deze schitterende overwinning overleefde Kameroen de groepsfase niet.

In januari was Mbekeli met zijn nationale ploeg actief op de Afrika Cup, hij stond twee keer 90 minuten tussen de lijnen. Tegen Congo was hij bovendien de matchwinnaar, Mbekeli kopte het enige doelpunt van de partij hard tegen de touwen.

CEO Antoine Gobin: “Snelheid en energie zijn eigenschappen die we nodig hebben in de laatste fase van dit seizoen. We zagen Jerome voor het eerst in zijn wedstrijden in de VS. Onze zusterclub Real Salt Lake hielp ons om de speler beter te leren kennen. De wedstrijden die hij voor Kameroen op het WK speelde, bevestigden dat hij klaar was om deze stap te zetten. Mbekeli is een dynamische flankspeler die op beide vleugels kan spelen. Zijn kwaliteiten zullen ons een boost geven, zowel bij balbezit als bij balverlies.”