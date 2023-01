STVV leent beloftevolle middenvelder uit aan Lierse SK

STVV leent Mathias Delorge (18), één van hun talenten, tot het einde van het seizoen uit aan Lierse SK.

Mathias Delorge is één van de jeugdige, lokale talenten die de jongste seizoenen doorgroeide uit de jeugdwerking van STVV. Afgelopen seizoen mocht hij invallen in de laatste thuiswedstrijd tegen Standard, voor een volgelopen Stayen.

“Voor een jonge speler als Mathias is het belangrijk om zoveel mogelijk speelminuten te maken. Op die manier kan hij ervaring opdoen en verder rijpen”, vertelt sportief directeur Andre Pinto. “Bij Lierse komt Delorge terecht in een competitieve ploeg, die momenteel op een vierde plaats staat in 1B (Proximus League)."