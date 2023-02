OFFICIEEL: Shinji Kagawa keert terug naar zijn oude nest: "Vereerd dat klassespeler deel uitmaakte van STVV"

De passage van Shinji Kagawa in ons land en bij STVV is ten einde. De Truienaars bevestigen dat de Japanner terug naar zijn thuisland is.

Het vertrek van Kagawa naar Cerezo Osaka stond al even op til. Dat is de club waar het voor hem allemaal begon. Bij Osaka begon Kagawa aan zijn profcarrière in 2006 en daar bleef hij tot 2010. Nadien lonkte Europa, met zijn terugkeer is nu de cirkel rond.

"We zijn heel vereerd dat een klassespeler als Kagawa deel heeft uitgemaakt van STVV", blikt sportief directeur Andre Pinto terug op de passage in Haspengouw van de man die eerder ook het shirt van Borussia Dortmund en Man United droeg. "Tijdens zijn verblijf op Stayen toonde Shinji regelmatig zijn onversneden klasse."

𝙎𝙝𝙞𝙣𝙟𝙞 𝙆𝙖𝙜𝙖𝙬𝙖 keerde gisteren terug naar Japan ✈️ STVV en zijn oude club, Cerezo Osaka, hebben een akkoord bereikt omtrent een permanente transfer van de wereldster!



Thank you Shinji 💛💙 — STVV (@stvv) February 1, 2023

Die regelmaat valt met een serieuze korrel zout te nemen, al was er wel het olympische doelpunt tegen Charleroi. "Daarnaast was Kagawa ook een mentor voor onze jonge spelers. Onze youngsters konden op training met de ogen stelen van iemand die op het allerhoogste niveau gespeeld heeft." Vanaf nu voetbalt de 33-jarige Kagawa dus opnieuw in de J-League.