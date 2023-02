Unieke kans op derde bekerfinale in tien jaar voor Essevee, beseft ook Ruud Vormer: "Nu kan alles hoor!"

Niemand die er een stuiver zou voor hebben gegeven enkele weken geleden, maar Zulte Waregem en KV Mechelen hebben een unieke kans op een nieuwe bekerfinale. Of hoe de kleintjes het soms ook wel eens weten te doen.

Zulte Waregem en KV Mechelen gaan begin februari en begin maart tegen elkaar op zoek naar een stek in de finale tegen Union of Antwerp.

Voor beide ploegen een unieke kans op een nieuw succes in de Beker van België. In 2014 verloor Essevee de bekerfinale van Lokeren, drie jaar later wonnen ze van Oostende. Mechelen van zijn kant won in 2019 als tweedeklasser van AA Gent.

Alles kan

Voor beide teams een unieke kans op een nieuwe bekerfinale dus. Ruud Vormer heeft de nodige ervaringen opgedaan met de Heizel en beseft ook dat het een unieke kans is. In de kwartfinales tegen STVV mocht hij vanop de stip zijn teller voor Zulte Waregem openen.

"Heerlijk. Ik voel me opnieuw voetballer", klonk het toen. "In de halve finales staan en een doelpuntje kunnen meepikken, fantastisch. Nu kan alles hoor, al is de redding het belangrijkste."