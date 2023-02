Waanzin: overstap van Enzo Fernández naar Chelsea is de duurste transfer ooit in de Premier League

Met het binnenhalen van Enzo Fernández heeft Chelsea de duurste transfer ooit in de Premier League gerealiseerd.

Chelsea wou de beste jongere van het voorbije WK al lang weghalen bij Benfica en Fernández zelf wilde al enige tijd naar Chelsea. U kon hier dinsdag volgen hoe de besprekingen tussen beide clubs op transfer deadline day verder gingen en hoe de Argentijnse international uiteindelijk ook medische tests afleggen. Inmiddels is de transfer helemaal geofficialiseerd.

Blijkt dat Chelsea maar liefst 121 miljoen euro op tafel legt voor zijn nieuwe aanwinst. Een voor velen waanzinnig bedrag. De Blues kamperen in de Premier League op een troosteloze tiende plaats en besloten dan toch voluit te gaan voor transfertarget nummer 1.

Nog duurder dan Grealish

Fernández is zo meteen de speler voor wie een Engelse club het meest betaalde in de geschiedenis. Tot dusver was de transfer van Grealish van Aston Villa naar Man City de duurste: City betaalde voor hem 117,5 miljoen euro. Chelsea had dus nog enkele miljoenen extra beschikbaar om Fernández te kunnen strikken.