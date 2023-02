Beker leeft enorm bij KV Mechelen, dat er een ander verhaal in ziet dan in competitie: "Dat speelt niet mee"

Het leeft al weken enorm bij KV Mechelen, die halve finale in de beker tegen Zulte Waregem. In de competitie komt Mechelen buitenshuis keer op keer pover voor de dag. Dat doet Schoofs en Vanlerberghe niet panikeren voor de verplaatsing naar de Gaverbeek.

Die staat vanavond op het programma. "De terugwedstrijd zal waarschijnlijk nog beslissend zijn, maar we gaan wel naar Waregem om een resultaat te halen en ons spel te spelen", kondigt Rob Schoofs aan. Met het uitcomplex zit de aanvoerder van KV Mechelen niet in zijn hoofd. "In de beker hebben we in Kortrijk gewonnen. Het verhaal op verplaatsing speelt in de beker niet mee."

Het belang van de afspraak van donderdagavond is bij de KVM-spelers alleszins doorgedrongen. "Het zal moeilijk zijn om in de competitie nog naar boven te kunnen kijken. We moeten er dus vol voor gaan in de beker en zien dat we die finale kunnen spelen."

Heen en terug

Ook Jordi Vanlerberghe is niet gaan twijfelen door de uitslagen op verplaatsing. "Het is een bekermatch, het is een andere competitie. Het is al een andere match omdat je weet dat het heen-en terug is. We moeten gewoon ginds een resultaat gaan spelen. We moeten niet te veel rekenen op die return in eigen huis. We moeten eerst in Waregem een resultaat gaan halen en dat we dan kunnen focussen op de terugmatch."

© photonews

Zeker Achter de Kazerne zal gerekend kunnen worden op de steun van het enthousiaste geelrode legioen, maar aan de Gaverbeek ook. "De aanhang van Mechelen wordt door niet veel clubs geëvenaard, zelfs niet door grote clubs. Tijdens mijn onbeschikbaarheid merkte ik op verplaatsing op hoeveel volk er meekomt op een dinsdagavond naar Kortrijk of op een weekdag naar Standard."

Derde halve finale voor Vanlerberghe

Vanlerberghe is zelf net op tijd terug voor de halve finales van de beker na een kleine cardiale ingreep. "Met mij gaat het goed na die onvoorziene ingreep. Het was om uit te sluiten dat er later iets kan gebeuren. Ik heb de laatste maanden alles meegetraind, maar door de medicatie was het te risicovol om te spelen. Voor mij persoonlijk is het de derde halve finale. Derde keer, goede keer, misschien. Ik kijk er naar uit."