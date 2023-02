Ghanees icoon keert terug naar de Premier League en moet Nottingham Forrest aan doelpunten helpen

Hij leek op weg naar Everton, maar het is één van hun concurrenten geworden voor de Ghanese kapitein, André Ayew.

Het contract van André Ayew werd een aantal dagen geleden verbroken bij het Qatarese Al-Sadd. Het leek erop dat hij naar Everton ging gaan, maar uiteindelijk is het toch Nottingham Forrest geworden. De Ghanese winger moet Nottingham helpen om het behoud te verzekeren en dit door zowel doelpunten te maken als assists uit te delen.

Nottingham staat op een veilige 12de plek in de Premier League, maar amper met 5 punten verschil van een degradatieplaats. Tegelijkertijd hebben ze de 3de slechtste aanval in de Premier League met amper 16 doelpunten in 20 wedstrijden.

Voor Ayew is de Premier League geen onbekend terrein want in het verleden kwam hij al uit voor Swansea en West Ham United. De 33-jarige winger tekende een contract tot het einde van het seizoen bij Nottingham Forrest.