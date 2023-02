Juventus moet nog maar eens geduld hebben met Paul Pogba

Het zit Juventus en Paul Pogba niet mee dit seizoen. Een nieuw debuut in de zwart witte kleuren zal nog even uitblijven.

Paul Pogba heeft een terugslag gehad in het herstel van zijn knieblessure. De Franse middenvelder leek na maandenlange afwezigheid klaar voor zijn rentree bij Juventus, maar ontbreekt woensdag in het bekerduel met Lazio.

Trainer Massimiliano Allegri liet woensdag op zijn persconferentie weten geduld te hebben met Pogba, die sinds zijn terugkeer van afgelopen zomer nog niet in actie kwam voor Juventus. Pogba was eveneens niet opgeroepen voor het Franse elftal tijdens het WK in Qatar.

Zijn laatste wedstrijd dateert van 19 april 2022 met Manchester United tegen Liverpool. Hij kwam toen amper 10 minuten in actie in de met 4-0 verloren wedstrijd.