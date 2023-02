Ronny Deila voor Cercle-Standard: "Het is heel moeilijk om tegen zo'n team te strijden"

Deze zaterdagmiddag reist Standard af naar Brugge om Cercle te bekampen. Van onderschatting is er bij de Luikenaars geen sprake.

Ronny Deila kan komend weekend rekenen op een bijna volledige fitte kern voor de trip naar Brugge, behalve Ngoy, Dewaele en Emond. Het gaat echter steeds beter met Emond. "Hij is op de terugweg en heeft zijn glimlach teruggevonden. Hij heeft geen pijn meer. Hij kan binnen drie tot vier weken terugkeren in de competitie", vertrouwde de T1 van de 'Rouches' toe aan de verzamelde pers tijdens de persconferentie voor de wedstrijd tegen Cercle Brugge.

"Het wordt een moeilijke wedstrijd. Sinds ze van coach zijn gewisseld, zitten ze in een heel goede dynamiek. Cercle speelt een direct en intensief spel met veel druk naar voren. Het is erg moeilijk om tegen zo'n team te spelen. Je moet kunnen reageren en je tempo aan te passen. We moeten klaar zijn om te vechten", aldus de Noorse trainer die zijn aanvalsduo Ohio en Perica opnieuw kan opstellen. "Het is inderdaad een mogelijkheid. Ze weten hoe ze samen moeten evolueren en hebben mooie dingen laten zien tegen Eupen. Ik was echt tevreden en gelukkig na hun wedstrijd."