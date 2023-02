De Condé legt veelbesproken transfer van Tolu Arokodare uit: "Een boos telefoontje van Anderlecht? Ik zou niet weten waarom"

Op de laatste transferdag moest Genk nog topschutter Paul Onuachu laten gaan. Ineens moest er geschakeld worden en werd Tolu Arokodare gehaald, die op dat moment ook onderhandelde met Anderlecht. Maar Dimitri De Condé zegt dat er daarbij niets raars is gebeurd.

Arokodare werd ook niet weggekaapt voor de neus van Anderlecht. "Wij volgen Tolu Arokodare al drie jaar, van toen hij in Letland furore begon te maken. Toen vonden we het een interessante speler, maar nog een 'te ruw' talent. Nadat hij zich sterk bleef ontwikkelen, vooral in de Franse tweede klasse bij Amiens, kwam hij bovenaan ons lijstje van mogelijke opvolgers van Onuachu", legt hij uit in HBvL.

"Omdat hij én het juiste profiel heeft, jong is, maar toch ook al een poos meedraait in een sterke competitie. Daarom heb ik maandagavond al met Vrancken over Tolu gepraat. Toen dinsdag bleek dat een vertrek van Onuachu nog moeilijk tegen te houden was, zijn we vol voor de transfer gegaan. Wie er op dat moment nog met hem onderhandelde, was voor ons irrelevant."

Bij Anderlecht vonden ze het minder leuk, maar een boos telefoontje kreeg De Condé niet. "Nee en ik zou ook niet weten waarom. Wij hebben de speler gecontacteerd en hij toonde zich meteen heel enthousiast. Dat is ook niet onlogisch, de huidige situatie speelde in ons voordeel. Tolu kent niet alleen onze club via onze ex-speler Stephen Odey. Hij kon ook naar de leider om de topschutter te vervangen. Een landgenoot, die hij ook al kende en wiens profiel veel gelijkenissen met het zijne vertoont. Voor mij is het eenvoudig: op het moment dat de speler toont dat hij overtuigd is dat hij wil komen, zullen we er alles aan doen om de deal rond te krijgen."