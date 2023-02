Domme rode kaart of niet: Raman amuseert zich in supportersvak tegen KV Oostende

Geen Benito Raman in de selectie van Anderlecht voor de verplaatsing naar KV Oostende want de aanvaller is geschorst. Maar hij is weldegelijk aanwezig in Oostende.

Raman kreeg vorige week tegen Antwerp twee keer geel en beweerde achteraf dat hij even vergeten was dat er al een geel karton achter zijn naam stond toen hij zijn tweede kreeg. Het besef kwam snel toen hij rood kreeg en de supporters waren achteraf dan ook niet zo lief voor Raman. Maar een week later lijken de plooien toch weer gladgestreken tussen de supporters en Benito Raman. Hij is namelijk een opvallende aanwezige in het bezoekersvak tussen de Anderlecht-supporters in Oostende. En hij amuseerde zich duidelijk. Benito Raman is really having the time of his life. Cheers Beni ✌️🍻#RSCA #KVOAND pic.twitter.com/rS6tEjibIX — Mauveside (@Mauveside) February 3, 2023 Benito Raman is enjoying himself 😂#RSCA #KVOAND pic.twitter.com/GbaORC1uFe — Mauveside (@Mauveside) February 3, 2023