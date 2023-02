Fredberg maakt belofte na nagelbijtende laatste wintermercatodag: "In de toekomst zullen 'Transfer Days' zeer saai zijn op Anderlecht"

Anderlecht kende een nagelbijtende laatste transferdag met heel veel targets die op het laatste moment afzegden. Een frustratie voor de fans, maar Jesper Fredberg is niet gekomen om het geld door ramen en deuren buiten te smijten. Hij belooft ook dat het in de toekomst anders zal zijn.

De transfer van Tolu Arokodare bijvoorbeeld, dat zal niet meer gebeuren. De zet van Genk blijft ook niet hangen. “Mijn leven is te kort om boos of lastig te zijn. Dat is voetbal, dat maakt deel uit van de hectiek op zo’n laatste dag. Geloof mij, in de toekomst zullen ‘Deadline Days’ zeer saai zijn op Anderlecht", zegt hij in HLN. "Wij willen veel vroeger klaar zijn met ons huiswerk. Zo houden we zelf de touwtjes in handen en kunnen we niet beïnvloed worden door factoren waar we zelf geen controle over hebben.”

Fredberg gelooft dat de basis gelegd is door deze winter te besparen. "Nu hebben we ons financieel versterkt met het oog op de volgende mercato. We moeten presteren in de competitie. Maar als we Anderlecht willen terugbrengen naar het niveau waar Anderlecht hoort te staan, dan moeten wij zelf bepalen wanneer we toeslaan. Daarom is het soms beter om te zeggen: ‘Nu doen we niks.’"

"Als mijn dochters gaan shoppen willen ze ook graag snel hun geld uitgeven, maar als ze even sparen kunnen ze nadien iets mooier en duurder kopen. Wie continue geld spendeert, koopt middelmaat. Daarmee maak je het verschil niet op lange termijn. We brachten onszelf in een positie waarbij we straks spelers kunnen halen waarvan we echt geloven dat ze ons niveau kunnen ‘boosten’. Nu is er tijd om de zomermercato voor te bereiden.”