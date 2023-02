Marc Degryse houdt zich niet in over transfer van Enzo Fernandez

Enzo Fernandez verkaste voor maar liefst 121 miljoen euro naar Chelsea. Een ongelofelijk bedrag.

Analist Marc Degryse begrijpt niet waar dit eindigen zal, nu de prijzen van voetballers alsmaar gekker worden tijdens de transferperiodes.

“Chelsea... Dat is gewoon 'over the top'. Zij gaven de voorbije maand meer dan 300 miljoen euro uit. Waar eindigt dit? Het is te zot voor woorden. Die nieuwe Amerikaanse eigenaar doet nog straffer dan Roman Abramovich. Alsof het een spelletje 'om ter meest uitgeven' is”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

In tijden van een wereldwijde crisis komt dit niet bepaald over volgens Degryse. Hij ziet ook dat het al lang niks meer met voetbal te maken heeft.

“Waar dient die 'financial fair play' eigenlijk nog voor? De UEFA moet die torenhoge transfersommen op een of andere manier aan banden leggen. Ploegen die over de limiet gaan, moeten gestraft worden.”