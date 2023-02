Vercauteren was niét de eerste keuze: 'Dit Belgisch voetbalicoon bedankte om technisch directeur van de Belgische voetbalbond te worden'

Frank Vercauteren is dan wel nog niet officieel voorgesteld, maar de 63-voudig Rode Duivel wordt de nieuwe technisch directeur van de KBVB. Al blijkt hij niet de eerste keuze te zijn.

Het Laatste Nieuws weet dat Michel Preud’homme aanvankelijk gevraagd werd om de taak op zich te nemen. De taskforce van de Belgische voetbalbond nam dan ook zelf contact op met de voormalige coach van onder meer Club Brugge, KAA Gent en Standard.

Het was echter meteen duidelijk dat het vuur bij MPH - of tenminste voor die uitdaging - grotendeels gedoofd is. Hij liet dan ook na enkele telefoontjes weten dat hij bedankte voor de functie. Voor de volledigheid: Frank Vercauteren was wel meteen enthousiast.